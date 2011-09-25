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(Потапенко) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.2011

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2011

Отец: Потапенко Александр

Мать: Потапенко Анастасия

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