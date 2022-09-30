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Шикера Анастасия Андреевна
Шикера Анастасия Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.1989
Пол
Женский
Отец
Хватов Андрей
Мать
Чичканова (Крохта) Лариса Ивановна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1989
Отец:
Хватов Андрей
Мать:
Чичканова Лариса Ивановна
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