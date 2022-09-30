Шикера Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикера Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1989

Отец: Хватов Андрей

Мать: Чичканова Лариса Ивановна

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