Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Закедская) Александра Константинова
Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов
Сын: Троицкий Николай Константинов
Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов
Сын: Закедский Иоанн Константинов
Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов
Сын: Закедский Дмитрий Константинов
Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов
Дочь: (Закедская) Мария Константинова
Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов
Дочь: (Закедская) Клавдия Константинова
Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов
Сын: Закедский Михаил Константинов
Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов
Сын: Закедский Александр Константинов
Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов
Дочь: (Закедская) Мария Константинова
Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов
Дочь: (Закедская) Анисья Константинова
Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов
Сын: Закедский, мл. Михаил Константинов
Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов