Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Переславцевский Петр Григорьевич

Мать: Переславцевская Анисья Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закедский Константин Павлов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Закедская) Александра Константинова

Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Троицкий Николай Константинов

Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов

Троицкий Николай Константинович (1836 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Космодемьянского Ярославского уезда. Жена его Мария Ивановна (1842-24.05.1910)1 , дочь священника... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1838

Сын: Закедский Иоанн Константинов

Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов

Закедский Иоанн Константинович (1838 — 1909) Родился 1 июля 1838 года в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Константина Закедского. Окончил курс учения в Ярославской духовной Семина... Показать все
Рождение ребёнка
1840

Сын: Закедский Дмитрий Константинов

Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Закедская) Мария Константинова

Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Закедская) Клавдия Константинова

Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Закедский Михаил Константинов

Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Закедский Александр Константинов

Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов

Рождение ребёнка
04.02.1854

Дочь: (Закедская) Мария Константинова

Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов

Рождение ребёнка
04.02.1854

Дочь: (Закедская) Анисья Константинова

Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Закедский, мл. Михаил Константинов

Отец ребёнка: Закедский Константин Павлов

Смерть
Неизвестно

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