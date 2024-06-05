Степанова Агриппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Левитская (Степанова) Наталия Федотовна
Отец ребёнка: Степанов Федот Дмитриевич
Место жительства
1850 ст.
Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния