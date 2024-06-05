Степанова Агриппина Алексеевна Около 1791 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанова Агриппина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Федот Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: Левитская (Степанова) Наталия Федотовна

Отец ребёнка: Степанов Федот Дмитриевич

Место жительства
1850 ст.
Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния

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