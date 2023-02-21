Васильева (Кадыкова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Кадыкова) Александра Яковлевна

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Место рождения

Московская губерния, Коломенский уезд, деревня Сотниково

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губерния, Коломенский уезд, деревня Сотниково
Бракосочетание
01.02.1900 ст.

Муж: Васильев Николай Владимирович

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1904 ст.

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Васильев Николай Владимирович

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1905 ст.

Сын: Васильев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
10.12.1906 ст.

Сын: Васильев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
02.01.1909 ст.

Сын: Васильев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Владимирович

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1910 ст.

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Васильев Николай Владимирович

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1913 ст.

Сын: Васильев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Владимирович

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Место жительства
Неизвестно
Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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