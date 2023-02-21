Васильева (Кадыкова) Александра Яковлевна
Место рожденияМосковская губерния, Коломенский уезд, деревня Сотниково
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская губерния, Коломенский уезд, деревня Сотниково
Бракосочетание
01.02.1900 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1904 ст.
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Васильев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
30.06.1905 ст.
Сын: Васильев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
10.12.1906 ст.
Сын: Васильев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
02.01.1909 ст.
Отец ребёнка: Васильев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
21.12.1910 ст.
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Васильев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
07.06.1913 ст.
Сын: Васильев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно