Гильманова (Ахмадуллина) Адгия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильманова (Ахмадуллина) Адгия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1928

Дата смерти

09.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1928

Отец: Ахмадуллин Гайбадулла

Мать: Ахмадуллина Камиля

Рождение ребёнка
20.11.1949

Сын: Гильманов Виль

Отец ребёнка: Гильманов Кашфулла

Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1963

Сын: Гильманов Ришат

Отец ребёнка: Гильманов Кашфулла

Абраево, Башкорстостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гильманов Кашфулла

Абраево, Башкорстостан, Россия
Смерть
09.12.2000
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