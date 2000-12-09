Гильманова (Ахмадуллина) Адгия
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1928
Дата смерти09.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1928
Отец: Ахмадуллин Гайбадулла
Мать: Ахмадуллина Камиля
Рождение ребёнка
20.11.1949
Сын: Гильманов Виль
Отец ребёнка: Гильманов Кашфулла
Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1963
Сын: Гильманов Ришат
Отец ребёнка: Гильманов Кашфулла
Абраево, Башкорстостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гильманов Кашфулла
Абраево, Башкорстостан, Россия
Смерть
09.12.2000