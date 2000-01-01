Архипов Иван Александрович
Место рожденияОлонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Дата рождения08.07.1819
Дата смерти21.08.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1819
Отец: Архипов Александр Иванович
Мать: Архипова Дарья Власова
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Бракосочетание
31.01.1840
Жена: Архипова Ирина Ильина
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Рождение ребёнка
01.12.1840
Мать ребёнка: Архипова Ирина Ильина
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Смерть
21.08.1970
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь