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Архипов Иван Александрович

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Место рождения

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь

Дата рождения

08.07.1819

Дата смерти

21.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1819

Отец: Архипов Александр Иванович

Мать: Архипова Дарья Власова

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Бракосочетание
31.01.1840

Жена: Архипова Ирина Ильина

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Рождение ребёнка
01.12.1840

Сын: Архипов Николай Иванович

Мать ребёнка: Архипова Ирина Ильина

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Смерть
21.08.1970
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
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