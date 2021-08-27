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Никитина Анна Данииловна
Никитина Анна Данииловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.2021
Пол
Женский
Отец
Никитин Даниил Андреевич
1995 г.р.
Мать
Слепинина София Константиновна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
+Г
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2021
Отец:
Никитин Даниил Андреевич
Мать:
Слепинина София Константиновна
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