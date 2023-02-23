Прасковья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Матвеева

Прасковья Матвеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Вилков Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Вилков Иван Трофимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Вилков Иван Трофимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Никифор Иванов

Отец ребёнка: Вилков Иван Трофимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Вилков Иван Трофимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
58
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилков Иван Трофимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close