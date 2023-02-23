Прасковья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Вилков Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Вилков Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Вилков Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Вилков Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Вилков Иван Трофимов
Место жительства
1858
58
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вилков Иван Трофимов
Смерть
Неизвестно