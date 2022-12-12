Кузнецова (Больницына) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиПосле 1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1901 ст.
Поручители: по жениху – крестьяне Чаганской волости Астраханского уезда Созонт Тихонов Кузнецов и Андрей Михайлов Кузнецов; по невесте – Нижегородской губернии Княжинского уезда Качуновской волости и ... Показать все
Смерть
После 1931