Кузнецова (Больницына) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Больницына) Анастасия Петровна

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Место рождения

Лубонос, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

После 1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Лубонос, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
25.05.1901 ст.

Муж: Кузнецов Иван Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – крестьяне Чаганской волости Астраханского уезда Созонт Тихонов Кузнецов и Андрей Михайлов Кузнецов; по невесте – Нижегородской губернии Княжинского уезда Качуновской волости и ... Показать все
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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