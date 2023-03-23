Петухов Дмитрий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1979
Отец: Петухов Евгений Петрович
Мать: Петухова Лариса Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.2007
Сын: Петухов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Петухова Мария Игоревна
Рождение ребёнка
21.06.2012
Сын: Петухов Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Петухова Мария Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Мария Игоревна