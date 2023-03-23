Петухов Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Дмитрий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1979

Отец: Петухов Евгений Петрович

Мать: Петухова Лариса Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.2007

Сын: Петухов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Петухова Мария Игоревна

Рождение ребёнка
21.06.2012

Сын: Петухов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Петухова Мария Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Мария Игоревна

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