Колотай (Голубцова) Ефросинья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1907
Рождение ребёнка
28.11.1908
Дочь: (Колотай) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Колотай Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
23.12.1909
Дочь: (Колотай) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Колотай Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
08.05.1911
Сын: Колотай Арсений Николаевич
Отец ребёнка: Колотай Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
02.07.1913
Дочь: (Колотай) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Колотай Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
26.11.1918
Дочь: (Колотай) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Колотай Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
01.01.1921
Дочь: (Колотай) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Колотай Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
21.02.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотай Николай Гаврилович