Соболева Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Лариса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Николай Васильевич

Мать: Жукова Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Юрий Витальевич

Рождение ребёнка
27.04.1992

Дочь: Кудрявцева Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Соболев Юрий Витальевич

Рождение ребёнка
28.02.2000

Дочь: Соколова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Соболев Юрий Витальевич

Смерть
Неизвестно

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