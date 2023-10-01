Соболева Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Николай Васильевич
Мать: Жукова Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1992
Дочь: Кудрявцева Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Соболев Юрий Витальевич
Рождение ребёнка
28.02.2000
Дочь: Соколова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Соболев Юрий Витальевич
Смерть
Неизвестно