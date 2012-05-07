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Трускал Виктор Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1931

Дата смерти

07.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1931

Отец: Трускалов Лука Григорьевич

Мать: Трускалова Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трускал Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Трускалова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трускал Валерий Викторович

Мать ребёнка: Трускалова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трускалова Лидия

Смерть
07.05.2012
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