Трускал Виктор Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1931
Дата смерти07.05.2012
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1931
Отец: Трускалов Лука Григорьевич
Мать: Трускалова Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трускал Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Трускалова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трускал Валерий Викторович
Мать ребёнка: Трускалова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трускалова Лидия
Смерть
07.05.2012