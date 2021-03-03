Попова Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1973

Отец: не указан

Мать: Попова Людмила Александровна

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