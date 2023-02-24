Григорьев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1931
Дата смерти05.12.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
05.12.1916
Рождение
29.03.1931
Рождение ребёнка
09.12.1956
Сын: Григорьев Сергей Алесандрович
Мать ребёнка: Григорьева-Теряник Мария Федоровна
Рождение ребёнка
08.02.1959
Сын: Григорьев Александр Александрович
Мать ребёнка: Григорьева-Теряник Мария Федоровна
Рождение ребёнка
11.10.1964
Сын: Григорьев Виктор Алесандрович
Мать ребёнка: Григорьева-Теряник Мария Федоровна