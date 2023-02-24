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Григорьев Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1931

Дата смерти

05.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
05.12.1916
Рождение
29.03.1931

Отец: Григорьев Петр Николаевич

Мать: Григорьева-Пирогова Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
09.12.1956

Сын: Григорьев Сергей Алесандрович

Мать ребёнка: Григорьева-Теряник Мария Федоровна

Рождение ребёнка
08.02.1959

Сын: Григорьев Александр Александрович

Мать ребёнка: Григорьева-Теряник Мария Федоровна

Рождение ребёнка
11.10.1964

Сын: Григорьев Виктор Алесандрович

Мать ребёнка: Григорьева-Теряник Мария Федоровна

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