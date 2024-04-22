Евдоким Филипов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Филип Федоров (Ич)
Мать: Авдотья Пахомова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Иван Евдокимов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Власова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Авдотья Евдокимова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Власова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Прасковья Евдокимова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Власова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Чурилина Афимья Евдокимова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Власова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Марья Евдокимова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Власова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Власова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно