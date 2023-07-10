Кузнецова Анастасия Сергеева
Место рожденияПаник, село, Данковский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Дата рождения1849
Дата смертиМежду 1889 и 1894
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Сергей Фотиев
Паник, село, Данковский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1865 ст.
Рождение ребёнка
27.11.1869 ст.
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев
ГАТО
Рождение ребёнка
06.02.1872 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев
Рождение ребёнка
15.03.1874 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев
Рождение ребёнка
15.05.1875 ст.
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев
Рождение ребёнка
01.12.1876 ст.
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев
Рождение ребёнка
30.01.1878 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев
Рождение ребёнка
02.08.1880 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев
Рождение ребёнка
01.06.1882 ст.
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев
Рождение ребёнка
21.05.1883 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев
Рождение ребёнка
20.07.1885 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев
Рождение ребёнка
06.04.1889 ст.
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев
ГАТО
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1889 и 1894