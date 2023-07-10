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Кузнецова Анастасия Сергеева

Место рождения

Паник, село, Данковский уезд, Тульская губерния, Российская империя

Дата рождения

1849

Дата смерти

Между 1889 и 1894

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Сергей Фотиев

Мать: не указана

Паник, село, Данковский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1865 ст.

Муж: Кузнецов Иван Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.11.1869 ст.

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
06.02.1872 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.03.1874 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.05.1875 ст.

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.12.1876 ст.

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1878 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.08.1880 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1882 ст.

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1883 ст.

Сын: Кузнецов Семен Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1885 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.04.1889 ст.

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1889 и 1894
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