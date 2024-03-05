Шоргин Роман Андреевич
Место рожденияд.Перово, Гусь-Хрустальный район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шоргин Андрей Иванович
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1873
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1876
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Упоминание
Неизвестно
ЕГИС АНРО ф.253 о.1 д.46 | https://arc.familyspace.ru/archive/Pervaya_vseobschaya_perepis_naseleniya_rossiyskoy_imperii_1897_goda_ryazanskaya_guberniya_kasimovskiy_uezd_246/p1378
Смерть
До 1897