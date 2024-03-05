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Шоргин Роман Андреевич

Место рождения

д.Перово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Отец

Между 1826 и 1828 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1871 и 1873 г.р.
Между 1874 и 1876 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шоргин Андрей Иванович

Мать: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1873

Сын: Шоргин Степан Романович

Мать ребёнка: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1876

Сын: Шоргин Иван Романович

Мать ребёнка: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Упоминание
Неизвестно
ЕГИС АНРО ф.253 о.1 д.46 | https://arc.familyspace.ru/archive/Pervaya_vseobschaya_perepis_naseleniya_rossiyskoy_imperii_1897_goda_ryazanskaya_guberniya_kasimovskiy_uezd_246/p1378
Смерть
До 1897
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