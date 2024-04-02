Киселев Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1937

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1937

Отец: Киселев Александр

Мать: Киселева Надежда Матвеевна

Рождение ребёнка
10.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград
Рождение ребёнка
26.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1993
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