Киселев Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1937
Дата смерти1993
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1937
Отец: Киселев Александр
Рождение ребёнка
10.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград
Рождение ребёнка
26.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1993