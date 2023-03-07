Кропотин Семен Калинин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКропотин Семен Калинин

Кропотин Семен Калинин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1676 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Кропотин Калина Гаврилов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Скородумовская, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close