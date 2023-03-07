Кропотин Семен Калинин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Кропотин Калина Гаврилов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Скородумовская, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721