Крашенинникова Паня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинникова Паня

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Наумова Анфиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Крашенинников Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крашенинников ?

Отец ребёнка: Крашенинников Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Крашенинников Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крашенинников Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Крашенинников Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крашенинников Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Крашенинников Тимофей

Смерть
Неизвестно
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