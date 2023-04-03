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Прасковья Артамонова

Место рождения

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполитов Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Изот Иванов

Отец ребёнка: Ипполитов Иван Михайлов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Сила Иванов

Отец ребёнка: Ипполитов Иван Михайлов

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Ипполитов Иван Михайлов

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Ипполитов Иван Михайлов

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ипполитов Иван Михайлов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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