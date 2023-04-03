Прасковья Артамонова
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Изот Иванов
Отец ребёнка: Ипполитов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Сила Иванов
Отец ребёнка: Ипполитов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Ипполитов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Ипполитов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ипполитов Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно