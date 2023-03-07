Федянина (Чепович) Геновефа Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федянина (Чепович) Геновефа Францевна

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Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

06.09.1910

Дата смерти

01.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1910

Отец: Чепович Франц Андреевич

Мать: не указана

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
04.09.1934

Дочь: Белякова Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.05.1993
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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