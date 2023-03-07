Федянина (Чепович) Геновефа Францевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1910
Дата смерти01.05.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1910
Отец: Чепович Франц Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1934
Дочь: Белякова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.05.1993
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва