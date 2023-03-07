Чирков Трофим (Трошка) Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Трофим (Трошка) Тимофеев

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Место рождения

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

Между 1695 и 1702

Пол

Мужской

Отец

Около 1638 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Чирков Тимофей (Тимка) Андреев

Мать: не указана

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Чирков Андрей Трофимов

Мать ребёнка: не указана

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1695 и 1702
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