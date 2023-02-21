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Русаков Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1929

Дата смерти

30.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1954

Дочь: Сапожникова Русакова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Русакова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
27.11.1955

Дочь: Русакова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Русакова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
06.04.1968

Сын: Русаков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Русакова Прасковья Петровна

Смерть
30.09.1984
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