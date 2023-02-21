Русаков Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1929
Дата смерти30.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1954
Дочь: Сапожникова Русакова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Русакова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
27.11.1955
Дочь: Русакова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Русакова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
06.04.1968
Сын: Русаков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Русакова Прасковья Петровна
Смерть
30.09.1984