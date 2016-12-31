Расов Сергей Александрович
Место рожденияг. Караганда, Казахстан
Дата рождения09.02.1964
Дата смерти31.12.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Караганда, Казахстан
Место жительства
С 1986 по 1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1991 по 2000
г. Караганда, Казахстан
Место жительства
С 2000 по 2006
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 2006 по 2016
г. Караганда, Казахстан
Смерть
31.12.2016
Свердловская обл.