Расов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расов Сергей Александрович

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Место рождения

г. Караганда, Казахстан

Дата рождения

09.02.1964

Дата смерти

31.12.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Караганда, Казахстан
Место жительства
С 1986 по 1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1991 по 2000
г. Караганда, Казахстан
Место жительства
С 2000 по 2006
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 2006 по 2016
г. Караганда, Казахстан
Смерть
31.12.2016
Свердловская обл.
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