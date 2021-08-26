Завьялов Алексей Валерьевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1987
Дата смерти26.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1987
Рождение ребёнка
18.12.2013
Сын: Завьялов Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Завьялова Ирина
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завьялова Ирина
Смерть
26.08.2021
Большая Речка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область