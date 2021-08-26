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Завьялов Алексей Валерьевич

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Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

26.09.1987

Дата смерти

26.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1987

Отец: Завьялов Валерий Юрьевич

Мать: Лозовская Наталья Георгиевна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.12.2013

Сын: Завьялов Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Завьялова Ирина

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Ирина

Смерть
26.08.2021
Большая Речка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
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