Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Яковлев
Рождение ребёнка
1771
Сын: Яков Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Яковлев
Яков Иоаннович (1771 — 1803) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Иоанна Яковлевича. Обучался в семинарии. В 1790 году рукоположен во диакона к церкв... Показать все
Смерть
Неизвестно