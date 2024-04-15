Воронов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1915
Дата смерти04.09.1990
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1915
Рождение ребёнка
11.02.1939
Сын: Воронов Александр Иванович
Мать ребёнка: Воронова (Борисова) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1942
Дочь: Евтеева (Воронова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Воронова (Борисова) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1943
Рождение ребёнка
1946
Сын: Воронов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Воронова (Борисова) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1948
Рождение ребёнка
14.07.1955
Рождение ребёнка
22.11.1957
Дочь: Марьина (Воронова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Воронова (Борисова) Дарья Ивановна
Смерть
04.09.1990