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Воронов Иван Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1915

Дата смерти

04.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

1939 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1915

Отец: Воронов Гавриил Тимофеевич

Мать: Воронова (Филимошина) Евдокия Леонтьевна

Рождение ребёнка
11.02.1939

Сын: Воронов Александр Иванович

Мать ребёнка: Воронова (Борисова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1942

Дочь: Евтеева (Воронова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Воронова (Борисова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронова (Борисова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Воронов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Воронова (Борисова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронова (Борисова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронова (Борисова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.1957

Дочь: Марьина (Воронова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Воронова (Борисова) Дарья Ивановна

Смерть
04.09.1990

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