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Кавтасьев Алексей Сергеевич
Кавтасьев Алексей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.1997
Пол
Мужской
Отец
Кавтасьев Сергей Иванович
1964 г.р.
Мать
Румянцева (Каверина) Наталья Львовна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1997
Отец:
Кавтасьев Сергей Иванович
Мать:
Румянцева Наталья Львовна
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