Кудашова-Швайгер Галина Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашова-Швайгер Галина Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швайгер Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Кудашов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудашов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Кудашов Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудашов Анатолий Иванович

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