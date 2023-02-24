Евграфов Евстафий Иванович
Место рожденияДеревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Рождение
1856
Отец: Евграфов Иван Евграфович
Мать: ?
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
24.04.1877
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1878
Сын: Евграфов Иван Евстафьевич
Мать ребёнка: Евграфова Агафья Сергеевна
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1879
Дочь: Агриппина Евстафьевна
Мать ребёнка: Евграфова Агафья Сергеевна
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анна Евстафьевна
Мать ребёнка: Евграфова Агафья Сергеевна
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1884
Дочь: Наталья Евстафьевна
Мать ребёнка: Евграфова Агафья Сергеевна
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1896
Дочь: Татьяна Евстафьевна
Мать ребёнка: Евграфова Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
21.04.1899
Сын: Евграфов Александр Евстафьевич
Мать ребёнка: Евграфова Варвара Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно