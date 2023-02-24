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Евграфов Евстафий Иванович

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Место рождения

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Евграфов Иван Евграфович

Мать: ?

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
24.04.1877

Жена: Евграфова Агафья Сергеевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1878

Сын: Евграфов Иван Евстафьевич

Мать ребёнка: Евграфова Агафья Сергеевна

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1879

Дочь: Агриппина Евстафьевна

Мать ребёнка: Евграфова Агафья Сергеевна

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анна Евстафьевна

Мать ребёнка: Евграфова Агафья Сергеевна

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1884

Дочь: Наталья Евстафьевна

Мать ребёнка: Евграфова Агафья Сергеевна

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1896

Дочь: Татьяна Евстафьевна

Мать ребёнка: Евграфова Варвара Семеновна

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1899

Сын: Евграфов Александр Евстафьевич

Мать ребёнка: Евграфова Варвара Семеновна

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евграфова Варвара Семеновна

Смерть
Неизвестно
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