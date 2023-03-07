Солодянкина Агафья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Агафья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Солодянкин Давыд Иванов

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Араамов

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Солодянкин Иван Иванов

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Араамов

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Иван Араамов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1790
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