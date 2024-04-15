Соловых Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1859 ст.
Дочь: Никифорова (Соловых) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Соловых Сергей Семенович
Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-2092
Смерть
Неизвестно