Соловых Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловых Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1859 ст.

Дочь: Никифорова (Соловых) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Соловых Сергей Семенович

Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-2092
Смерть
Неизвестно

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