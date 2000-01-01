Молчанова Мария Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанова Мария Фоминична

Молчанова Мария Фоминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1882 ст.

Дочь: Молчанова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Молчанов Григорий Федорович

Сестра-близнец Анны. Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
04.02.1882 ст.

Дочь: Молчанова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Молчанов Григорий Федорович

Сестра-близнец Агафьи. Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close