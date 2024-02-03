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Пилюгин Иван-1Алексеевич

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Место рождения

Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пилюгин Алексей Федорович

Мать: Пилюгина (Головина) Елизавета Дмитриевна

Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилюгина (Петренко) Раиса Александровна

Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилюгина (Петренко) Раиса Александровна

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилюгина (Петренко) Раиса Александровна

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилюгина (Петренко) Раиса Александровна

Смерть
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: отрыв тромба
Похороны
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

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