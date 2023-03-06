Батаринова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1677
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Батаринов Калина Петрович
Отец ребёнка: Батаринов Петр Козьмин
Рождение ребёнка
1697
Отец ребёнка: Батаринов Петр Козьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Батаринов Петр Козьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батаринов Тимошка Петрович
Отец ребёнка: Батаринов Петр Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1677