Батаринова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батаринова Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1677

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Батаринов Калина Петрович

Отец ребёнка: Батаринов Петр Козьмин

Рождение ребёнка
1697

Сын: Батаринов Петр Петрович

Отец ребёнка: Батаринов Петр Козьмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батаринов Фома Петрович

Отец ребёнка: Батаринов Петр Козьмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батаринов Тимошка Петрович

Отец ребёнка: Батаринов Петр Козьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батаринов Петр Козьмин

Смерть
1677
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