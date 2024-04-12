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Ерашов Иван Филиппович

Место рождения

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1901

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
У него было много братьев. Младшие погибли на войне. Старшие остались живы, но рано умерли: Михаил в 70х, Степан в начале 80х.
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Роза Ивановна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Михайловна

Смерть
1985
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