Ерашов Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
У него было много братьев. Младшие погибли на войне. Старшие остались живы, но рано умерли: Михаил в 70х, Степан в начале 80х.
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Роза Ивановна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Михайловна
Смерть
1985