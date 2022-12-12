Набережнева Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНабережнева Александра Алексеевна

Набережнева Александра Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1973

Дочь: Ильина Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Набережнев Валентин Серафимович

Уварово, город Уварово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.07.1983

Дочь: Козлова Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Набережнев Валентин Серафимович

Уварово, город Уварово, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close