Киселев жена Киселева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев жена Киселева

Киселев жена Киселева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1891

Дочь: Беляев Елизавета

Отец ребёнка: Киселев Василий

Рождение ребёнка
1895

Сын: Киселев Аркадий

Отец ребёнка: Киселев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляев Александра

Отец ребёнка: Киселев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close