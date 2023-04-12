Киселев жена Киселева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1891
Дочь: Беляев Елизавета
Отец ребёнка: Киселев Василий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Киселев Аркадий
Отец ребёнка: Киселев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляев Александра
Отец ребёнка: Киселев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Василий
Смерть
Неизвестно