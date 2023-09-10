Седько Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедько Федора

Седько Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Седько) Федора Григорьевна

Отец ребёнка: Седько Григорий Петрович

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седько Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Седько) Синклитикия Григорьевна

Отец ребёнка: Седько Григорий Петрович

Покошичи, Чернігівська область
Место жительства
1850
Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.