Седько Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Седько) Федора Григорьевна
Отец ребёнка: Седько Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Седько) Синклитикия Григорьевна
Отец ребёнка: Седько Григорий Петрович
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно