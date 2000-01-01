Зонов Иван -
Место рожденияд. Зоновы, д. Леонтьевская (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Зоновы, д. Леонтьевская (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.
Дочь: Зонова Марина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
д. Зоновы, д. Леонтьевская (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан)
Смерть
Неизвестно