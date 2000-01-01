Зонов Иван - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонов Иван -

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Место рождения

д. Зоновы, д. Леонтьевская (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1712 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Зоновы, д. Леонтьевская (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.

Дочь: Зонова Марина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

д. Зоновы, д. Леонтьевская (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан)
Смерть
Неизвестно
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