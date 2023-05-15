Елизарьева (Иванова) Ольга Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1962
Отец: Мурыгин Геннадий
Мать: Иванова Тамара Павловна
Рождение ребёнка
15.05.1980
Дочь: Адуевская Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Елизарьев Юрий Александрович
Рождение ребёнка
18.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елизарьев Юрий Александрович
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан