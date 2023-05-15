Елизарьева (Иванова) Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарьева (Иванова) Ольга Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1962

Пол

Женский

Отец

Мать

1937 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1962

Отец: Мурыгин Геннадий

Мать: Иванова Тамара Павловна

Рождение ребёнка
15.05.1980

Дочь: Адуевская Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Елизарьев Юрий Александрович

Рождение ребёнка
18.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елизарьев Юрий Александрович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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