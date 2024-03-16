Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна

Место рождения

Остров, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Остров, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полевчук (Самуйлик) Валентина Леонтьевна

Отец ребёнка: Самуйлик Леонтий Михайлович

Лопатино, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крыльчук (Самуйлик) Любовь Леонтьевна

Отец ребёнка: Самуйлик Леонтий Михайлович

Лопатино, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самуйлик Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Самуйлик Леонтий Михайлович

Лопатино, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сердюкова (Самуйлик) Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Самуйлик Леонтий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самуйлик Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
07.01.1928

Сын: Самуйлик Анатолий Леонтьевич

Отец ребёнка: Самуйлик Леонтий Михайлович

Лопатино, Пинский район, Брестская область
Смерть
1959
Лопатино, Пинский район, Брестская область

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