Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1959
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полевчук (Самуйлик) Валентина Леонтьевна
Отец ребёнка: Самуйлик Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крыльчук (Самуйлик) Любовь Леонтьевна
Отец ребёнка: Самуйлик Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самуйлик Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Самуйлик Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердюкова (Самуйлик) Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Самуйлик Леонтий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1928
Сын: Самуйлик Анатолий Леонтьевич
Отец ребёнка: Самуйлик Леонтий Михайлович
Смерть
1959