Иванченко Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко Леонид Иванович

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Место рождения

Село Воробьева Одесская область Украинская ССР

Дата рождения

07.10.1952

Дата смерти

12.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Воробьева Одесская область Украинская ССР
Рождение ребёнка
18.12.1977

Сын: Иванченко Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Толстова Надежда Константиновна

Город Алма- Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
23.01.1987

Сын: Иванченко Артем Леонидович

Мать ребёнка: Толстова Надежда Константиновна

Город Алма- Ата Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстова Надежда Константиновна

Смерть
12.07.2020
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