Иванченко Леонид Иванович
Место рожденияСело Воробьева Одесская область Украинская ССР
Дата рождения07.10.1952
Дата смерти12.07.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1977
Сын: Иванченко Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Толстова Надежда Константиновна
Город Алма- Ата Казахская ССР
Рождение ребёнка
23.01.1987
Сын: Иванченко Артем Леонидович
Мать ребёнка: Толстова Надежда Константиновна
Город Алма- Ата Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.2020