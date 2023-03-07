Козлова (Смолякова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Смолякова) Александра Петровна

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

После 1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

После 1878 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1919

Отец: Смоляков Пётр Михайлович

Мать: не указана

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
После 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Пётр Иванович

Бракосочетание
После 1947

Муж: Козлов Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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