Козлова (Смолякова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1919
Отец: Смоляков Пётр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Пётр Иванович
Бракосочетание
После 1947
Муж: Козлов Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно