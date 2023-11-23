Кузьма Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Кузьма Игнатьевич (1728 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Тутанова Пошехонского уезда. Впоследствии — священник там же. Жена его Пелагея Алексеевна (1731-14.10.1797), дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кузьмина
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Кузьмин
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Гавриил Кузьмин
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Гавриил Кузьмич (1754 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Кузьмы Игнатьевича. Служил дьячком в том же селе. В 1789 году рукоположен во диакона там же. В 1822 году уволен за ш... Показать все
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анисья Кузьмина
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Смирнов Иоанн Кузьмич (1766 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Кузьмы Игнатьевича. С 1795 года — священник в том же селе. Жена его Прасковья Никитична (1768-?), дочь священн... Показать все
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ефросиния Кузьмина
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Смерть
Неизвестно