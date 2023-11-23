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Кузьма Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьма Игнатьевич (1728 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Тутанова Пошехонского уезда. Впоследствии — священник там же. Жена его Пелагея Алексеевна (1731-14.10.1797), дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кузьмина

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Кузьмин

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Алексеева

Рождение ребёнка
1754

Сын: Гавриил Кузьмин

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Гавриил Кузьмич (1754 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Кузьмы Игнатьевича. Служил дьячком в том же селе. В 1789 году рукоположен во диакона там же. В 1822 году уволен за ш... Показать все
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анисья Кузьмина

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Смирнов Иоанн Кузьмин

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Смирнов Иоанн Кузьмич (1766 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Кузьмы Игнатьевича. С 1795 года — священник в том же селе. Жена его Прасковья Никитична (1768-?), дочь священн... Показать все
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ефросиния Кузьмина

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Смерть
Неизвестно

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