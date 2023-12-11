Кутузов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1963
Отец: Кутузов Михаил
Рождение ребёнка
21.03.1987
Дочь: Цветкова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Кутузова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
26.03.1989
Дочь: Владимирова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Кутузова Елена Анатольевна
ГДР, г. Веймар
Бракосочетание
Неизвестно