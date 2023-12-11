Кутузов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1963

Отец: Кутузов Михаил

Мать: Кутузова Валерия Еремеевна

Рождение ребёнка
21.03.1987

Дочь: Цветкова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Кутузова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
26.03.1989

Дочь: Владимирова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Кутузова Елена Анатольевна

ГДР, г. Веймар
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Елена Анатольевна

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