Габдеев Миргалим Саитгараевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдеев Миргалим Саитгараевич

Место рождения

г. Агрыз

Дата рождения

1906

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Габдеев Саетгарей

Мать: Габдеева ?

Смерть
1942
Причина смерти: На войне | Габдеев Миргалим Саитгареевич красноармеец Дата рождения __.__.1905 Место рождения Татарская АССР, Агрызский р-н, д. Агрыз Дата и место призыва 10.10.1941 Агрызский РВК, Тат... Показать все
Похороны
Неизвестно

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